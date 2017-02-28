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Siracusa-Greenwood Community Parade photos

Tue, 2017-02-28 16:05

The Daily Review photos/Zachary Fitzgerald

The Siracusa-Greenwood Community Mardi Gras Parade was held Tuesday in Siracusa subdivision near Morgan City.

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